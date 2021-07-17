منتدى شباب العالم يحتفى بمبادرة الرئيس "حياة كريمة": أكبر مشروع يتبع أهداف الأمم المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - احتفى منتدى شباب العالم بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رسميا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضى، ووصفها بالمشروع الأكبر الذى يتبع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.



منتدى شباب العالم

وقالت صفحة منتدى شباب العالم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": أطلقت مصر مؤتمر حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحتفل المنتدى بالمبادرة التي اتخذها الرئيس للابتكار ومساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى ظروف معيشية أفضل في جميع أنحاء مصر".

وأضافت: "مع وجود مشروع حياة كريمة، يكون لدى مصر أكبر مشروع يتبع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة في عام 2015."

ويشار إلى أن الاحتفالية تضمنت استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة.