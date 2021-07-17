شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم توقع عقوبات غش بامتحان الكيمياء على 35 طالبا بالثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

بالأسماء.. التعليم توقع عقوبات غش بامتحان الكيمياء على 35 طالبا بالثانوية

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