شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية فى افتتاح كنيسة جديدة بالمنيا: نموذج تعايش حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، كنيسة عكاكا الإنجيلية بمحافظة المنيا، بحضور المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام محافظة المنيا، نائبًا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ولفيف من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.



الكنيسة الإنجيلية بعكاكا

وفي بداية كلمته في خطاب الاحتفال قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نحن لدينا نموذج حقيقي للعيش المشترك، فالمشهد الذي نراه اليوم في عكاكا بالمنيا، يؤكد على ارتباطنا بالوطن ارتباطًا عظيمًا، ومشاركة جميع المصريين في بناء كنيسة عكاكا يعكس عمق قيمة المواطنة".

وأضاف رئيس الإنجيلية في خطاب الحفل: "نحن مدعوون إلى تعليم صحيح، والالتزام بالكلمة المقدسة وفهم النص وأسبابه وتداعياته، وإذا غاب عن الكنيسة سلطان التعليم، غابت عنا أمور كثيرة في حياتنا".



الكنيسة الإنجيلية

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بعكاكا ولجميع المصريين في محافظة المنيا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيًا دوام المحبة والسلام لمصرنا الغالية.

وخلال جولته الرعوية بمحافظة المنيا، اجتمع رئيس الطائفة الإنجيلية بقسوس مجمع المنيا الإنجيلي المشيخي، لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بكنائس المجمع وشؤون القسوس.



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