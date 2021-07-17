شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 4 آلاف مكتب بريد يفتتحون أبوابهم لتقديم الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مكاتب الهيئة القومية للبريد، على مستوى الجمهورية، عملائها، غدا الأحد الموافق الموافق 18 يوليو 2021، لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية المختلفة.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لمكاتب البريد يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 202 وتستمر لمدة 6 أيام على أن يُستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الجارى.

وقدم نحو 500 مكتب بريد خدماته للجمهور اليوم السبت، فيما تفتتح جميع المكاتب غدا الأحد أمام الجمهور وعددها 4000 مكتب.

ويصل عدد عملاء صندوق توفير البريد إلى 24 مليون برأسمال مودعين يصل إلى نحو 220 مليار جنيه.