"جثة جوال إمبابة".. الجاني مزق القتيلة بـ14 طعنة وتخلص منها بالشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها مناظرة جثة قتيلة عُثر عليها داخل جوال ملقى بالطريق بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة.

وتبين أن الضحية تلقت نحو 14 طعنة بأنحاء متفرقة بالجسم، وتخلص الجاني من الجوال في منطقة لا تتوافر بها كاميرات مراقبة ما يزيد صعوبة الأمر فلم يتم التوصل إلى مشتبه بهم حتى الآن.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة داخل جوال ملقاة بالطريق بنطاق دائرة قسم إمبابة.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لطفلة مجهولة الهوية بها طعنات متفرقة بالجسم، وجرى إيداعها المشرحة.

ويعكف رجال البحث الجنائي على مراجعة بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية؛ للوصول إلى هوية الضحية، ومراجعة شهود عيان من الأهالي والبائعين لتحديد هوية الجاني.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.