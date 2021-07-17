مقتل الأب ونجاة الأبن.. 4 مجهولين يمطرون مسنًا بالرصاص في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين بقتل مسن رميا بالرصاص بنطق مركز منشأة القناطر، شمال الجيزة.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بنطاق دائرة قسم منشاة القناطر.

التحريات الأولية أشارت إلى أن 4 أشخاص مجهولين أطلقوا النار -بواسطة بنادق آلي- على المجني عليه أثناء تواجده ونجله بقطعة أرض زراعية ولاذوا بالفرار.

وأسفر الحادث عن مقتل الأب بطلقات متفرقة بالجسم بينما نجا نجله من الموت لدى مغادرته مسرح الجريمة ومن ثم إبلاغ الشرطة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، وبمشاركة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر؛ لتحديد وضبط مرتكبي الحادث.

وترتكز خطة البحث على فحص علاقات المجني عليه، والوقوف على وجود خلافات ثأرية نتج عنها الحادث بالإضافة إلى سؤال شهود عيان وفحص كاميرات المراقبة بالطرق المؤدية لمسرح الجريمة.

تم إيداع جثة القتيل مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.