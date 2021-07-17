جثة على الطريق.. طلق ناري ينهي حياة تاجر دواجن في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها مناظرة جثة قتيل عُثر عليه ملقى بالطريق بنطاق مركز البدرشين، جنوب الجيزة.

وتبين أن المجني عليه تاجر دواجن أصل إقامته محافظة أسيوط وله محل إقامة آخر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة، وأنه فارق الحياة إثر إصابته بطلق ناري.

تلقى العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بالطريق الزراعي.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، وتبين أن الجثة لتاجر دواجن مقيم مركز الوراق شمال المحافظة.

المجني عليه كان في طريقه لعقد صفقة دواجن بنطاق قطاع الجنوب إلا أن مجهولين اعترضوا طريقه وأردوه قتيلا بدافع السرقة.

ويعكف رجال المباحث على فحص علاقات المجني عليه التجارية ومراجعة سجل مكالماته مع فحص خطوط السير المحتملة للجناة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.