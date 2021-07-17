شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى المنطق "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمنا لطلاب الثانوية العامة بالأمس فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، تلك التي يستعد طلاب القسم الأدبي لامتحانها غدًا الأحد الموافق 18 يوليو، وباعتبارها من المواد التي يحرص الطلاب على حصد الدرجة النهائية فيها، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في مادة المنطق.