شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين إضرام النار بسيارة أول مسلمة تتولى رئاسة مجلس أولدهام بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مرصد الازهر لمكافحة التطرف، حادثا عنصريا جديدا، قام رجل يبلغ من العمر 23 عامًا باستهداف سيارة أول امرأة مسلمة تُدعى (أروج شاه) تترأس مجلس "أولدهام" في شمال إنجلترا؛ حيث استخدم الجاني قنبلة حارقة لإضرام النيران في السيارة، ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على المشتبه به.

وعقب الحادث العنصري، أدان العديد من السياسيين في المملكة المتحدة الهجوم الذي وصفوه بـ"المروع"، فقد قال جيم مكماهون، النائب العمالي عن أولدهام ويست ورويتون: "أعلن تضامني مع المستشارة أروج شاه التي استهدفت بهذه الطريقة الجبانة". مضيفًا: "كانت شاه موضوع حملة إعلامية شرسة قام بها بعض النشطاء في المدينة يزعمون فيها أن المسلمين يعملون على تكوين أمة صغيرة داخل البلاد".

من جانبه، جدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إدانته ورفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات الغاشمة المدفوعة بالعنصرية البغيضة التي تبث الفرقة بين أطياف المجتمع الواحد. لافتًا إلى وجود حاجة ملحة إلى سن قوانين وإجراءات رادعة للحد من وتيرة هذه الاعتداءات العنصرية التي لم تعد تقتصر على الإساءات اللفظية بل وصلت إلى حد تعمد إلحاق الضرر وتعرض حياة الأبرياء للخطر.

كما دعا المرصد المسلمين في الغرب إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الاعتداءات العنصرية والاستمرار في تقديم أفضل صورة تمثل الإسلام الذي يرفض كافة أشكال التحيز والعنف.