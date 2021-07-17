شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار عمل "حماية الأراضى" فى العيد لمنع التعديات على الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الاراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمالها بالتواصل وتلقى التقارير من المحافظات والإدارات الزراعية المختلفة، حول حالات التعدى على الرقعة الزراعية إن وجدت والتعامل معها فى الحال، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيل غرفة عمليات مركزية، على تواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات المحافظات، حفاظا على الرقعة الزراعية ومنع التعدى على الأراضى الزراعية، طوال إجازة عيد الأضحى المبارك .

وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تم الغاء الراحات لمهندسى الحماية ومشرفى الأحواض ومسئولى الحماية بالمحافظات، والعمل بنظام النوبتجيات، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، والتعامل معها فى الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدى.

وفى سياق متصل، تواصل محطات غربلة وإعداد التقاوى أعمالها طوال فترة إجازة العيد، حيث يتم متابعة أعمال محطات الغربلة والإعداد للتقاوى فى إجازة العيد، بهدف توفير تقاوى المحاصيل الشتوية فى الميعاد المناسب وقبل موسم الزراعة بوقت كافى .

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مقاومة للظروف البيئية المتباينة و بأسعار مناسبة دعما للمزارع ومحاربة جشع التجار.

وأشار إبراهيم، إلى استمرار العمل بجميع المحطات طوال فترة الإجازة، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد صنف جيزة 171، وبدأ العمل فى صنف مصر 1، من تقاوى القمح، علما بأنه تم الانتهاء من أصناف الفول البلدى البرسيم، الفاصوليا.