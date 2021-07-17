شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بورسعيد يستقبل أول رحلة طيران داخلية بتقليد رش المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار بورسعيد، اليوم السبت، أول رحلة طيران داخلية تابعة لشركة خدمات البترول قادمة من القاهرة على متنها 50 راكبا ومتجهة برحلة أخرى من مطار بورسعيد إلى مطار شرم الشيخ، حيث يعد مطار بورسعيد من المطارات المصرية الواعدة والذى يخدم محافظات قناة السويس ذات الأهمية السياحية والاقتصادية الكبيرة، وحضر الاستقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء هشام الدسوقى مدير المطار .

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة والذى يعد تقليد دولى متبع للترحيب بقدوم أول رحلة، وفى اجواء من الاحتفال والفلكلور الشعبي قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والشيكولاته، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الركاب.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، إلى أن إعادة تشغيل مطار بورسعيد سوف يحقق عدة مكاسب اقتصادية واعدة لقطاع الطيران، وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمطار، حيث يخدم أبناء بورسعيد ومنطقة قناة السويس ودمياط، بالإضافة إلى المساهمة فى دفع عجلة الاستثمار بمحور قناة السويس التى تعد من أهم المراكز التجارية بمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.

وأضاف أن وزارة الطيران المدنى تضع على رأس أولوياتها وفقا لتوجيهات الحكومة المصرية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وأكد أن وزارة الطيران المدنى تعمل على تقديم الدعم للشركات المصرية الخاصه وتقوم على تذليل كافة المعوقات والصعوبات .

ومن المقرر تسيير رحلات جوية داخلية من مطار بورسعيد إلى كل من شرم الشيخ وطابا ومرسي علم وأوروبا الشرقية.