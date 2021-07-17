شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات "المعلمين": وفاة رئيس لجنة بالثانوية العامة إثر أزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، وفاة أحمد الحسينى أحمد قاسم، رئيس لجنة بلال ابن رباح لامتحانات الثانوية العامة ، بنويبع فى محافظة جنوب سيناء، نتيجة أزمة قلبية دخل على أثرها مستشفى مدينة الطور، وتوفى صباح اليوم.

وأوضح محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة والأمين العام، فى يبان، أن نقابة المهن التعليمية تتابع منذ يومين حالة المربى والمعلم الفاضل أحمد الحسينى الذى تعرض لأزمة قلبية خلال امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الماضى، ومنتدب من السويس رئيسا للجنة بلال ابن رباح الإعدادية بنويبع فى محافظة جنوب سيناء، ورافقه أعضاء النقابة الفرعية بجنوب سيناء أثناء نقله لمستشفى الطور، إلا أن حالته تدهورت، وتوفى صباح اليوم .

وأضاف رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجه بتولى عصام رجب رئيس فرعية نقابة المعلمين بجنوب سيناء وياسر عرفات أمين صندوق النقابة الفرعية، بإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن، وهو ماتم تنفيذ على الفور، والتواصل مع أسرته، حيث تعيش زوجته وأولاده بالسويس، وباقى عائلته بالمنصورة، لعمل ترتيبات تسليم جثمان الفقيد لذويه.

وتوجه نقيب المعلمين، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم الراحل، وتقرر صرف فورى لمستحقاته المالية من النقابة وتسليمها لأسرته خلال أيام .