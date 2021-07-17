شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة تصاريح العمل بالقاهرة الجديدة تستقبل القادمين من الخارج ثاني أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد، الكائن بالمجمع الأمنى المواجه لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اعتباراً من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج، لقضاء أجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل. جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد فى استخراج تصاريح العمل لهم.