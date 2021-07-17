شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء نائب وزير السياحة مع مسئول بخارجية أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة للعاصمة الأوكرانية كييف، استأنفت نائب الوزير اللقاءات المهنية التي تعقدها مع المسئولين من الجانب الأوكراني لتعزيز المزيد من التعاون السياحي بين مصر وأوكرانيا باعتبارها من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث التقت ديميترو سينيك نائب وزير الخارجية الأوكراني، بحضور السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية لدى أوكرانيا.

وخلال اللقاء، أكدت غادة شلبي على أن السياحة تعد من أبرز مجالات التعاون بين البلدين، معربة عن تقديرها لدولة أوكرانيا التي كانت من أولى الدول التي بدأ مواطنوها في التوافد على المقاصد السياحية المصرية لاسيما شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وذلك بعد استئناف حركة السياحية الوافدة إلى مصر في يوليو 2020.

وأكدت نائب الوزير على الاهتمام الذي توليه الوزارة للسوق الأوكراني، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إضافة اللغة الأوكرانية للغات الخط الساخن للوزارة وذلك بهدف تيسير تواصل السائح الأوكراني مع الوزارة عند الحاجة لذلك.كما استعرضت جهود الدولة المصرية في مكافحة أزمة فيروس كورونا.

ومن جانبه، رحب نائب وزير الخارجية الأوكراني بالحضور من الجانب المصري، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين وعلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز مزيد من التعاون خاصة في مجال السياحة الذي يعد من أهم محاور هذا التعاون.

وأوضح أن مصر تعد أحد أبرز المقاصد السياحية المفضلة للمواطنين الأوكران، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لضمان عنصري السلامة والأمان للسائحين الأوكران.

كما تطرق اللقاء لمناقشة سبل تنشيط سياحة المؤتمرات بين البلدين وخاصة المتعلقة بالزراعة نظراً لخبرة الجانب الأوكراني في هذا المجال، حيث أوضحت نائب الوزير إمكانية إقامة مؤتمرات في نطاق السياحة الريفية بما يتيح للسائح الأوكراني الاستمتاع بتنوع أكبر في المنتج السياحي ويضيف بعد أكبر للاستثمار في هذا القطاع الهام.