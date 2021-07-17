شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يوضح طريقة فحص الأضحية.. أبرزها عدم وجود إفرازات بالفم والأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية حول فحص الأضحية من الناحية الصحية للوقوف على صحة أضحية العيد، وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الصحية، يمكن وبسهولة معرفة مدى صحة أضحية العيد، عن طريق فحص الخروف ظاهريا من حيث رأس الخروف وفروته، وجسمه، إذ يجب التأكد من أنه لا يوجد به قطع بالأذن أو الذيل، ولا يوجد به جرح غائر أو طفيليات بالفروة، وأن تكون قوائمه الأربعة سليمة (أعرج مثلا)، او أعور.

وأشار التقرير، إلى أن أهم علامة يجب التأكد منها لمعرفة صحة الأضحية بوجه عام، هى الانتباه الى وجود افرازات ظاهرة من الفم أو الأنف أم لا، وفحص العينين، بحيث يجب أن تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون، وتكون نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

ونصح بأن يكون الذبح بحديقة المنزل أو بجوار دورة المياه، حتى يتم غسل الدم والتخلص منه مباشرة، حيث يمكن أن يكون ناقلاً للأمراض.

عيد الأضحى هو مناسبة يحرص فيها العديد من المسلمين على الالتزام بسنة نبينا ابراهيم عليه السلام، كما تعد مناسبة للفرح والابتهاج بأيام الله، الا أن هناك بعض الناس ليسوا على دراية كافية بالعلامات.