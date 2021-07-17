شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب بلوتو يصل التقابل الليلة ووجهه يضاء بالكامل بنور الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الكوكب القزم بلوتو اليوم السبت 17 يوليو 2021 إلى حالة التقابل مع الشمس وسيكون وجهه مضاء بالكامل بنور الشمس وسيكون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر من العام إلا أنه غير مشاهد بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه عندما يكون بلوتو في التقابل يمكن رصده طوال الليل وهذا يعني أنه يشرق في وقت غروب الشمس تقريبًا، ويغرب وقت شروق الشمس تقريبًا ويصل إلى أعلى نقطة في السماء عند حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

بالتزامن تقريبًا مع حالة التقابل سيكون بلوتو في أقرب مسافة له من الأرض - نقطة الحضيض - يحدث هذا لأنه عندما يصل بلوتو في التقابل مع الشمس في السماء، تكون الأرض وبلوتو مصطفة على نفس الجانب من الشمس.

من الناحية العملية، يدور بلوتو في النظام الشمسي على مسافة أبعد بكثير من الأرض - على مسافة متوسطة من الشمس تبلغ 39.82 ضعفًا عن الأرض ، وبالتالي فإن سطوعه لا يختلف كثيرًا.

لذلك حتى عندما يكون بلوتو في أقرب نقطة له من الأرض، فإن هذا الكوكب القزم بعيدًا جدًا عن الأرض بحيث لا يمكن تمييزه على أنه أكثر من مجرد نقطة ضوء شبيهة بالنجوم، حتى من خلال التلسكوب.

بلوتو سيكون في لحظة التقابل على مسافة 4,982,517,453 كيلومتر وسيكون في ذروة سطوعه تبلغ 14.9 ما يعني أنه سيكون خافتاً جداً.

خلال الأسابيع التي ستعقب التقابل ، سيصل بلوتو إلى أعلى نقطة له في السماء مبكرا بأربع دقائق من كل ليلة ، ويتراجع تدريجياً عن سماء الصباح قبل الفجر بينما يظل في سماء المساء لبضعة أشهر مقبلة.