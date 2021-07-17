شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى لمتبقيات المبيدات: تحليل 130 ألف عينة حاصلات زراعية خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، تحليل أكثر من 130 ألف عينة من الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية الموجهة للتصدير وبعض الواردات للأسواق المحلية وذلك خلال 6 أشهر فقط بنسبة زيادة عن العام الماضى لنفس الفترة قدرت بنحو 80% تقريباً، مما يعد إنجازاً غير مسبوق فى هذا المجال، مؤكدًا أن ذلك يعد إنجاز غير مسبوق فى مجال تحليل ملوثات الأغذية فى مصر والشرق الأوسط.

وأكدت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، فى بيان اليوم، أنه نظراً للدور الهام الذى يلعبه المعمل فى مجال سلامة الغذاء وما يقدمه للمنتجين والمصدرين فى هذا القطاع الهام فقد تخطى المعمل العينة رقم مليون بأكثر من 100 ألف عينة منذ إنشائه وحتى الآن، ويعتبر هذا الرقم من العينات فى هذا المجال هو رقم تاريخى حيث أن أكبر المعامل العالمية من الصعب ان تحقق هذا الرقم خلال 25 عاما.

وأشارت الدكتورة هند عبداللاه إلى أهمية دور المعمل فى منظومة الرقابة على الأسواق المحلية من خلال برامج التقصى للمنتجات الموجودة بالأسواق المحلية والتى يتم سحبها من أكثر من 15 محافظة على مستوى الجمهورية بالأسواق المركزية، وأن المعمل ينفذ هذه البرامج منذ عام 1996 مما يسهم فى الحفاظ صحة المواطنين.

‏وأضافت مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات، أن السعة الاستيعابية للمعمل وصلت إلى أكثر من 1200 عينة/يوم حيث أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التى تستخدم فى مجال تحليل ملوثات الغذاء والبيئة فى العالم كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، كما يساهم المعمل فى الدور المجتمعى من حيث الإرشاد والتدريب حيث يشارك فى ورش العمل وتدريب صغار المزارعين وتدريب طلاب الجامعات والخريجين بالإضافة إلى التدريبات المتخصصة دولياً وإقليمياً ومحلياً.

جدير بالذكر، أن إنشاء المعمل كان فى عام 1995 وذلك تضافراً مع الجهود التى تبذلها دول وحكومات العالم فى الحد من التلوث فى الغذاء والتلوث البيئى للحفاظ على صحة الإنسان ولسهولة التجارة البينية بين مصر ودول العالم. ويعتبر المعمل أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء فى مصر والشرق الأوسط والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025/2017 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS بأوروبا منذ عام 1996، بالإضافة إلى قيام الاتحاد الأفريقى باعتماد المعمل منذ عام 2018 معملاً مرجعياً لقارة أفريقيا فى مجال تحليل ملوثات الغذاء وحتى الآن، كما يتميز بأنه أحد أهم المعامل فى مصر والشرق الأوسط حيث أنه يعد المعمل الوحيد المشترك فى اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الاتحاد الأوروبى من خارج الاتحاد الأوروبى كما أنه يعد وفقاً لتصنيف الهيئات الدولية التى تقوم بإجراء اختبارات الكفاءة بالاتحاد الأوروبى فى الفئة الأولى المتميزة والتى تضم عدد محدود من المعامل جميعها من دول الاتحاد الأوروبى باستثناء معمل QACP والذى يمثل مصر وذلك منذ أكثر من 15 عام على التوالي.