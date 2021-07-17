تفحم مطبعة في حريق هيئة المساحة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية لحريق هيئة المساحة بمنطقة الهرم، السبت، عن نشوبه بمطبعة على مساحة ألف متر.

وتبين اندلاع الحريق بإحدى ماكينات الطباعة وكمية من الورق على مساحة ٤٠ مترا.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل هيئة المساحة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٤ سيارات إطفاء بقيادة اللواء علاء السعيد.

ويجابه رجال الدفاع المدني ألسنة النيران مع فرض كردون أمني من قبل رجال الشرطة لتسهيل مهمة عملية الإطفاء.