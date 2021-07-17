ضبط شخصين وبحوزتهما 50 كيلو بانجو في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين وبحوزتهما 50 كيلو من مخدر البانجو بدمياط.

كانت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط أفادت بقيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط) بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي وبحوزتهما (50 كيلو جرام من مخدر البانجو – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة")

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.