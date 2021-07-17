أمن المنافذ: ضبط 27 قضية متنوعة.. وتنفيذ 195حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، ضبط 27 قضية متنوعة، وتحرير1147 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 3 قضايا، في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 195 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.