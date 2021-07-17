محافظ القاهرة يتفقد وحدة معالجة الصرف الناتج عن مخلفات الذبح بمجزر البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم السبت، وحدة معالجة الصرف الناتج عن مخلفات الذبح بمجزر البساتين وذلك خلال تفقده للمجزر لمتابعة الاستعداد لاستقبال أضاحي المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على أن هناك خطة لتطوير مجزر البساتين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن محطة المعالجة تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعامل مع مخلفات الذبح غير الصحية وتحويلها إلى مواد صالحة لتسميد التربة.

وأشار صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن مشروع وحدة المعالجة يتكون من وحدة الفلترة التي تفصل المواد المحملة بالمخلفات الحيوانية عن المياه وتمنع وصول المواد الصلبة لخطوط الصرف مرة أخرى تجنباً لانسدادها ويتم استخراج مياه صافية بنسبة تتراوح ما بين 85% لـ 95%، يمكن استخدامها في زراعة المساحات الخضراء الموجودة داخل المجزر كناحية صحية وبيئية وجمالية.

كما يتضمن المشروع حوض الموازنة والذي يحوي بداخله تهوية باستخدام بلاور بقدرة عالية لمنع ترسيب باقي مخلفات وحدة الفلترة في قاع الحوض عن طريق ضخ الهواء لأنابيب طولية، بالإضافة إلى وحدة بيولوجية مكونة من أحواض بها خلاطات لتقليب المياه داخل الأحواض، إلى جانب أحواض لعملية تهوية البيارات والخزان النهائي لاستقبال المياه المعالجة من كافة الأحواض.

وتفقد محافظ القاهرة خلال زيارته للمجزر معمل التحاليل المجهز بالأجهزة والأدوات اللازمة لفحص اللحوم في حالة الشك في بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى إعدام اللحوم لتأكيد التشخيص مع الفحص الظاهري.

كما تفقد اللواء خالد عبدالعال متحف المجزر والذي يتم فيه حفظ الأحشاء المعدمة لتدريب طلبة كليات الطب البيطري لتأهيلهم عمليا.