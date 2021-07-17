طلب إحاطة بتشديد الرقابة على مصحات الإدمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب د.هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة في ظل غياب الرقابة عليها.

وقال حسين، في طلب الإحاطة، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل بشأن مصحات الإدمان، وأدي ذلك إلى نتائج سلبية؛ مثل انتحار المترددين عليها بعد فشلهم في التعافي من الإدمان.

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بتشديد الرقابة على تلك المصحات التي تعالج الإدمان، ومنع أية مصحة تعمل دون ترخيص؛ نظرًا لخطورة الآثار السلبية التي تنتج عن عدم قدرتها على علاج المترددين عليها.

وأضاف حسين: بالإضافة إلى تشديد الرقابة، لا بد من تسهيل إجراءات ترخيص تلك المصحات وزيادة حملات التوعية وزيادة مراكز مكافحة الإدمان، وتأكيد سرية بيانات المرضي، لتشجيع مرضى الإدمان على التواصل بتلك المراكز لتلقي العلاج في سرية تامة.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: بناءً عليه أتقدم بطلب الإحاطة الموجه إلى كل من وزيرة الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار إعلانات تلك المصحات غير المرخصة، والتي تجذب مرضى الإدمان؛ اعتقادًا منهم أنها ستحافظ على سرية بياناتهم، مقارنةً بمراكز الإدمان التابعة للحكومة، وهو الأمر الخاطئ الواجب توضيحه وكشف آثاره السلبية والخطيرة.