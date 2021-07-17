زملكاوي معلقا.. كيف استعدت bein sport لنهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يستعد محبو وعشاق كرة القدم في مصر والشرق الأوسط، لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما في الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة، حيث تنقلها قناة bein sports 4، وقناة bein sports1 premium، فيما يسبق المباراة الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي أحمد فؤاد ويشارك فيه نجم الأهلي السابق وائل جمعة.

وقررت إدارة شبكة قنوات bein sports إسناد مهمة التعليق على المباراة للمعلق المصري علي محمد علي – الذي أعلن من قبل تشجيعه لنادي الزمالك، باعتبار أن أحد طرفي المباراة عربي، ومن ثم يتم اختيار معلق من نفس دولة الفريق العربي وهو النظام المتبع داخل الشبكة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في أحد أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الأفريقية.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بدون أهداف.​