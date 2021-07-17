شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة.. اعرف درجات الحرارة المحسوسة بالمحافظات الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 17 يوليو 2021 وخلال ال 48 ساعة المقبلة حتى غدا الأحد .

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما يلى :



السبت 17 يوليو : السبت 17 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43





- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 18 يوليو : جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 18 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45