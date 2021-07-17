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تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 17 يوليو 2021 إلى السبت المقبل.

 

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة مما يلى : 

 

- اعتبارا من السبت وحتى الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء . 

 

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة

 

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

 

- اعتبارا من الاثنين 19 يوليو انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد 

 

- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

 

- الطقس سيكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية

 

- الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

 

- الأجواء ستكون معتدلة الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء .

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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