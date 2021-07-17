شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 17 يوليو 2021 إلى السبت المقبل.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة مما يلى :

- اعتبارا من السبت وحتى الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء .

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

- اعتبارا من الاثنين 19 يوليو انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

- الطقس سيكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية

- الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

- الأجواء ستكون معتدلة الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء .