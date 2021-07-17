شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى توقف صرف كمامات بالمقررات التموينية بعد تراجع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري نتيجة تراجع إصابات فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري، مُوضحةً استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرحها على البطاقات التموينية، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.