أخبار مصر

بشار الأسد يؤدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يؤدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.

 

وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ95 في المئة من الأصوات، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهته، حتى قبل حدوثه.

 

E6fJ3MZXoAQHs0d
 

E6fJ37xXIAA3m4Y

 

 

 

E6fOj2WXEAMI9Lj

 

 

 

E6fOkJdWYAAys_Z


كما حصل المرشحين محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.

 

 

E6fDa0vWQAEq_f8

 

 

 

E6fDe73WUAArx6X

 

 

 

E6fDjveWEAE2XyV

 

 

 

E6fDoRgXMAQ-Wvl

 

 

 

E6fEcLKWEAETqYc
 

 

 

E6fEfn4XMAAjq_S

 

 

 

 

 

 

E6fOjhMWUAIqpig
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا