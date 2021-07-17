شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يؤدون طواف القدوم فى المسجد الحرام وسط تدابير احترازية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم، السبت، وصول أول طلائع حجاج بيت الله، إلى المسجد الحرام فى مكة المكرمة، لأداء طواف القدوم، وسط تدابير احترازية.



حجاج بيت الله

من جانبها، أكدت رئاسة شؤون الحرمين فى المملكة السعودية، أنها تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثفة.



الحجاج يؤدون طواف القدوم

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورا تظهر الاستقبال والإجراءات الاحترازية، كما نشرت صورا للحجاج وهم يؤدون طواف القدوم مع الالتزام بالتباعد الجسدى.



حجاج بيت الله

ويشارك فى موسم الحج هذا العام، نحو 60 ألف شخص فقط من المواطنين والمقيمين، وتم حصره على المقيمين داخل الأراضى السعودية والملقحين منهم فقط على أن لا يقل عمره الحاج عن 18 عاما ولا يزيد عن 65، ولا يعانى من أى أمراض مزمنة، مقارنة بـ2.5 مليون شخص فى آخر حج قبل تفشى جائحة فيروس كورونا عام 2019.



الحجاج فى المسجد الحرام

يأتى ذلك فى ظل جهود مكثفة من قبل السلطات للحفاظ على التدابير الوقائية، حيث استحدثت وزارة الحج ما يدعى بـ"بطاقة الحج الذكية" تحت اسم "شعائر"، وتسمح البطاقة بوصول الحجاج للمخيمات والفنادق والتنقل بين المناطق المقدسة بدون أى تلامس، بالإضافة إلى تتبع أى حاج فقد الاتصال به.



طواف القدوم

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أوقفت أمس الجمعة، إصدار تصريح الصلاة فى المسجد الحرام، ابتداءً من أمس الجمعة 16 يوليو، وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن السبب من وقف إصدار تصاريح الصلاة بالحرم يأتى استعدادًا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.















