شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير مراجعة الفلسفة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، فى مادة الفلسفة والمنطق السبت 17 يوليو الساعة 2 ظهراً، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة الفلسفة والمنطق غدا الأحد، وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .