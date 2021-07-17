شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع اليوم بـ3 قطارات إضافية من الإسكندرية والقاهرة لخدمة أهالى النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدفع هيئة السكة الحديد اليوم السبت بـ3 قطارات إضافية تقوم برحلاتها من الإسكندرية والقاهرة إلى أسوان لخدمة أهالى النوبة، حيث تدفع بها بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية اليومية، وبياناتها كالتالى:

1ـ قطار عادى رقم 2030 يقوم يوم 17 يوليو الجارى يقوم من القاهرة الساعة 15.45 ويصل إلى النوبة 5.15 صباح اليوم التالى.

2ـ قطار عادى رقم 2036 يقوم يوم 17 يوليو الجارى يقوم من القاهرة الساعة 23.30 ويصل إلى النوبة 12.30 ظهر اليوم التالى.

3ـ قطار عادى رقم 2032 يقوم يوم 17 يوليو الجارى يقوم من الإسكندرية الساعة 14.40 ويصل إلى النوبة 7.10 صباح اليوم التالى.

وتطرح هيئة السكة الحديد خلال فترة تشغيل العيد عدد 131736 مقعدا إضافيا مكيفا وعاديا، بالإضافة إلى مقاعد القطارات المجدولة التى تعمل بصفة يومية وفق جداول التشغيل الطبيعية، وذلك من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالقطارات خلال عيد الأضحى المبارك، واستيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين التى ترغب فى السفر عبر السكة الحديد.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية التى تدفع هيئة السكة الحديد بها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 13 حتى 30 يوليو الجارى 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطار ضمن القطارات المُحسنة التى مسماها "تحيا مصر"، لتقوم برحلات يومية يصل إجماليها فى نهاية فترة تشغيل العيد 170 قطارات إضافيا تخدم أهالى الصعيد.