شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق جامعة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم السبت قرار وزارة العدل بإنشاء فرع توثيق جامعة الفيوم، يتبع الشهر العقاري والتوثيق في الفيوم، ويكون مقره داخل جامعة الفيوم في محافظة الفيوم ويعمل يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

وقررت وزارة العدل، أن يقوم فرع التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الفيوم النموذجي.