شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ محطة رافع صرف صحى وخط طرد بتكلفة 120 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط طرد ومحطة رافع صرف صحي بطاقة حالية 55 ألف متر مكعب / يوم، وبطاقة مستقبلية تصل لـ 140ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة تجاوزت 120 مليون جنيه، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الكبرى طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أن المحطة تخدم مشروعات الإسكان الاجتماعي بإجمالي 1783عمارة سكنية بمنطقتي ال 800 فدان والمنطقة السادسة إبني بيتك، بالإضافة لموقع الأراضي المميزة شمال الواحة بمساحة 1000فدان، ومشروعي سكن مصر ودجلة بالمز.

وفي ضوء المتابعة الميدانية، تفقد المهندس أيمن صبحي راشد، نائب رئيس الجهاز لمشروعات المرافق، محطة رافع الصرف الصحي لمتابعة اللمسات النهائية لتجارب التشغيل تمهيداً لدخول المحطة الخدمة في القريب العاجل، مؤكداً خلال الجولة على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وإجراء التجارب اللازمة قبل التشغيل ووضع الخطط المطلوبة للصيانة الدورية.