شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة التعدى على الأرض الزراعية خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى للتصدى لأي محاولات تعدى مع الإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعدي تماما على الأراضي الزراعية.

ووجه القصير قطاع الخدمات الزراعية والمديريات والتعاونيات بمتابعة استمرار شحن الأسمدة من الشركات حتى وصولها للمحافظات وعدم التخلى عن أى حصة ومتابعة ورصد أى اختراقات أو قصور مع اتخاذ اللازم فورا .

كما وجه هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بزيادة حملات التفتيش والمراقبة لرصد أى حالات تداول لحوم أو دواجن وأسماك غير صالحة حفاظا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع المحليات بشأن المجازر وجاهزيتها لذبح الاضاحى بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك، لمنع الذبح في الشوراع لحماية البيئة من التلوث، وأن يكون هناك تنسيقا دائما ويوميا مع المحافظات للتصرف فى مخلفات الأضاحي بأسلوب لايؤثر على البيئة

القصير طالب جميع رؤساء الهيئات والقطاعات بمتابعة نطاق الاعمال التى تخصه والتصرف حسبما يقتضيه صالح العمل، مؤكدا على استمرار العمل خلال الإجازة في معامل تحليل المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني وكذلك في الحجر الزراعى والبيطرى لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات السلع الاستراتيجية

وزير الزراعة شدد على المسئولين عن الحدائق التابعة للوزارة بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية الزائرين والعاملين من فيروس كورونا ومنع الازدحام وارتداء الكمامات وأكد ‏أن خدمة الخط الساخن تعمل طوال فترة الإجازة لتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و 19561.