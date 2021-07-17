شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توفير 2300 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2300 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الإعاقة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهري يوليو وأغسطس 2021 .

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم،: نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة ، والشرقية، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، وأسوان ، والبحيرة ، وقنا ، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يونيو 2021 في النشرة السابقة وعددها 228 فرصة عمل.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 30 كاشير، و20 سائق درجة ثانية، و30 شيف جزارة وأسماك، و50 بائعاً، و20 خباز بلدي، و3 أخصائي نظم معلومات، و5 مراجع مالي، و6 تبريد وتكييف، و6 فني سباكة، و30 شيف فول وفلافل، و50 شيف جريل، و50 مساعد شيف، و50 شيف شرقي، و30 مساعد شيف شرقي، و10 عمال خدمات، و10 عمال مخازن ، و20 عمال انتاج .

وتابع الوزير قائلا: فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 53 مندوب مبيعات، و50 سائقاً، و51 عامل إنتاج، وفني ميكانيكا، وفني صيانة براتب 4000 جنيه، و50 عامل مخزن .

وفي الدقهلية يوجد فرص عمل لـ 8 سائقين درجة ثانية، و3 مندوب مبيعات، وعاملين، و3 براد اسطمبات، و3 خراط، وعاملة نظافة، ومحاسب .

كما تم توفير فرص عمل بالمنوفية والسويس شملت : 152 عامل إنتاج، و5 عمال مخازن، و10 خياط .

وفي الغربية يوجد فرص عمل لعاملين إنتاج، وكاشير، وويتر صالة، وعامل مطبخ، ومحاسب، ومصمم جرافيك، عاملين نظافة .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : 3 مندوب مبيعات، و2 مشرف مبيت، وأخصائي اجتماعي، ومسئول متطوعين، ومسئول علاقات عامة، وتسويق إلكتروني، ومصمم دعاية.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل شملت : 18 مندوب مبيعات، و3 سائقين، و27 مسئول ائتمان، و10محاسبين، و10 أخصائي نظم، و20 أخصائي فردي، و10 امناء مخازن، و10 معاونين، و2 تباع.

وفي المنيا يوجد 318 فرصة عمل متاحة ، منها : 5 مهندس زراعي، و2 مندوب مبيعات، و5 طباخ، و20 عامل دواجن، و5 مشرفة إنتاج، و20 مراقب جودة، و250 عامل خياكة، و2 عامل تقطيع رخام، و8 سائق، وأمين مخازن .

ووفرت مديرية القوى العاملة بقنا فرص عمل شملت : أخصائي نظم معلومات، اخصائي عقود، ومحاسب، ومتابع ميداني، وموظف شئون إدارية، و21مسئول تمويل، و28 مسئول ائتمان، وخدمة عملاء، و523 مندوب مبيعات، ومندوب بيع ارضى، و2 تلي سيلز مسائي، و20 محضر أدوية بالمخزن، وعامل غسيل سيارات، و100 وسيط تاميني، و2 أمين مخازن، وعامل خدمات معاونة .

أما الشرقية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 203 فرد أمن، و2 محاسب، و6 أخصائي تمويل، و55 عامل إنتاج، ورئيس حسابات، ورئيس مخازن، ورئيس شئون عاملين براتب يصل إلى 15 ألف جنيه خبرة 10 سنوات، ومراجع جودة، و25 فني تشغيل ماكينات .

كما تم توفير فرص عمل لـ 2 أخصائي تمويل، و2 مهندس ميكانيكا بمحافظة أسوان .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :