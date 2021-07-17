شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات الحدائق المتخصصة بالقاهرة لاستقبال الزوار فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة انه تم ايقاف اجازات جميع العاملين خلال أيام العيد وتم التشديد علي العاملين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا علي سلامتهم.

وأضاف مدير الحدائق المتخصصة بالقاهرة، ل الخليج 365، أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم.

وأشار رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة لجميع الحدائق من صيانة المسطحات الخضراء وشبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار ودورات المياه وقص وتهذيب الأشجار ومراجعة أحواض الزهور وتزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد ، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب.

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد مشيرًا إلى أن الحدائق ستبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلا مقسمة الي ورديات بالتناوب.