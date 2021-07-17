حدث ليلاً| مصرع طفل في انهيار منزل بقنا.. ومصدر ينفى ضبط سيارة محملة بحمير نافقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصرع طفل وإصابة شخصين في إنهيار منزل بقنا

انتشلت قوات الحماية المدنية جثة طفل من تحت الأنقاض، وإصابة اثنين آخرين من أسرة واحدة إثر إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بنجع المعصرة، قرية فاو، مركز دشنا شمال محافظة قنا.

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العناية الإلهية تنقذ مدينة ناصر ببني سويف من كارثة محققة

أنقذت العناية الإلهية مركز ناصر ببني سويف من كارثة محققة، عقب نشوب حريق هائل في محطة وقود في مدخل المدينة دون خسائر في الأرواح.

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6 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315 حتى اليوم.

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وزير النقل: نقل المشاتل بمحور الجزائر عن حرم السكة الحديد لمسافة تؤمن مسار القطار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تشهد كل يوم طرق وكباري جديدة، وذلك لإنشاء الجمهورية المدنية الجديدة التي مهد لها الشعب في ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن المشروعات الحالية ستنقل الدولة نقلة حضارية.

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الإفتاء توضح حكم تأخير توزيع لحوم الأضحية لعدم وجود الفقراء وقت ذبحها

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: اكرمني الله وضحيت في العيد وكان هناك فقراء ولم اجدهم لكن حفظت لهم نصيبهم في الفريزر فهل هذا جائز أم يجب أن توزع في وقتها؟

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النيابة العسكرية والإزالة.. احذر التعدي على الأراضي الزراعية خاصة في إجازة العيد

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وعلى رأسها التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تقرر وقف الراحات والإجازات لكافة العاملين في الإدارة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ من أجل تدشين غرفة عمليات مركزية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الغرفة ستستهل عملها من صباح السبت.

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"جحيم المنشية".. ملح­مة الـ180 دقيقة في حريق برج ميدان الساعة (صور)

الواحدة والنصف صباح أمس الخميس، أخمد رجال الإطفاء حريقا شبّ في سوبر ماركت بمنطقة الطالبية. أتم القوات مهتمتها بنجاح لتبدأ رحلة العودة إلى مقر الإدارة بمنطقة بين السرايات لأخذ قسط من الراحة لكن ثمة جديد طرأ تبدلت معه أحداث السيناريو المنشود.

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مصدر أمنى ينفي ضبط سيارة محملة بعدد من الحمير النافقة قبل بيعها بالقاهرة

نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية بشأن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة محملة بعدد من الدواب "حمير" نافقة بالفيوم قبل بيعها بالقاهرة.

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انتحار طالب جامعي ألقى بنفسه في البحر اليوسفي بالمنيا

ألقى طالب جامعي نفسه بمياه ترعة البحر اليوسفي أمام مركز العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، وتوالي فرق الإنقاذ النهري البحث عن جثته التي جرفها التيار لانتشالها.

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شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد السبت، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

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التحرش وفصل الموظف الإخواني والطوارئ.. تفاصيل إقرار 7 قوانين في البرلمان خلال أسبوع

على مدى يومي انعقاد، واصل مجلس النواب في جلستيه الـ(55) و(56) مناقشة القضايا والقوانين التي تهم المواطن المصري، ووافق نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (7) مشروعات قوانين، من بينها: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، بما يحقق الردع لهذه الظاهرة المستجدة على المجتمع المصري الأصيل، ومشروع قانون بتعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، كما أحال (41) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

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قاعدة حميميم تحذر من استفزازات للمسلحين في سوريا يوم تنصيب الأسد

حذر مركز المصالحة الروسي من خطط الإرهابيين في سوريا لشن "هجوم كيميائي" في منطقة وقف التصعيد بإدلب في الـ17 من يوليو، موعد تنصيب الرئيس بشار الأسد الفائز في الانتخابات مؤخرا.

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الكويت: 19 حالة وفاة واصابة 1263 بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الجمعة تسجيل 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 383347 حالة، في حين تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا ليصل اجمالي الوفيات إلى 2193 حالة.

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بسبب عدم تلقي اللقاح.. زيادة معدلات نقل الأمريكيين المصابين بكورونا للمستشفيات

سجلت الولايات المتحدة معدلات متزايدة من النقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عن المرض، مما يضع الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم في خطر.

وحذرت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة من أن الأيام السبعة الماضية، شهدت تزايد معدلات النقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 36 % كما زادت الوفيات الناجمة عن المرض بنسبة 26 % . وتصل نسبة الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى 97 % من الأشخاص الذي تم نقلهم إلى المستشفيات.

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أمريكا تفرض عقوبات على 7 مسؤولين صينيين بسبب القانون الأمني في هونج كونج

تعهدت الحكومة الأمريكية بدعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وفرضت عقوبات على سبعة مسؤولين حكوميين صينيين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن المسؤولين هم نواب مدراء لمكتب اتصال الحكومة الصينية في هونج كونج.

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