شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة للمديريات الخدمية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت محافظة القاهرة من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إعلان حالة الطوارئ بجميع المديريات الخدمية على رأسها الصحة والتموين والطب البيطرى، لخدمة المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية بالمنافذ والرقابة على كافة منافذ ومحال البيع.

وينشر الخليج 365 ارقام غرف الطوارئ للمديريات الخدمة بمحافظة القاهرة والتى تعمل على مدار 24 ساعة وخاصة خلال العيد.



مديرية التموين والتجارة الداخلية

تتلقى المديرية شكاوى المواطنين علي ارقام تليفونات 27420019 ، و 27420025 ، و 27420037 ، و 27420038 طوال فترة العيد .



مديرية الصحة والسكان

غرفة الطوارئ بالمديرية تعمل علي مدار 24 ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968 ، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون ( 02236431299 – 0223640402 ) ، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون

( 0226840902 –0224823314 )



مديرية الطب البيطرى

تم تخصيص ارقام التليفونات ، "27426993 - 27427053"، وفاكس27427057 لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين.



الخطوط الساخنة بمحافظة القاهرة

تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى.