شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شروط التقدم لبرنامج البعثات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التعليم العالى بالتنسيق مع وزارة الثقافية، برنامج البعثات التدريبية الخاص بالكوادر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأكاديمية الفنون، لمدد تتراوح من أسبوعين إلى 6 أشهر، في عدد من الدول، منها (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا).

وتضمن الإعلان العديد من المجالات التدريبية المتميزة، ففي المجال السينمائي ستشمل التدريبات (تقنية الإحياء الرقمي والهولوجرام، ومونتاج الواقع الافتراضي، وتصميم الجرافيك، وكاميرات الدرون وبرامج المونتاج الخاصة بها)، وتشمل البعثات المُخصصة للمجال الموسيقي طلاب وكوادر المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار" (قسم آلات النفخ والإيقاع تخصص "فلوت"، والتقنيات الحديثة في أعمال الموسيقى المُعاصرة، وقسم الوتريات تخصص "تشيللو" وقسم البيانو، وقسم الوتريات تخصص "هارب"، ومجال تكنولوجيا صناعة وتحريك العرائس (مسرح العرائس)، وفي مجال المسرح ستشمل التدريبات (الديكور المسرحي، والمسرح الأسود، والمسرح التنموي، ومسارح الفئات العمرية للأطفال).





وفيما يلى يرصد " الخليج 365" وجاءت شروط التقديم لأحد البرامج التدريبية على النحو التالي:1- أن يكون من العاملين بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- أن يكون محمود السيرة وحسّن السُمعة، ولم يسبق الحُكم عليه في جناية أو في جُنحة مُخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المُرتبطة بها.

4- أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المُزمع إيفاده إليها.

5- أن يكون مستوفيًا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذي تقدم له، والتي تضعها اللجنة التنفيذية للبعثات عند الإعلان عن البعثات.

6- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

7- ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته، أو تم إلغاء إيفاده.

8- ألا يكون المُتقدم على منحة مُقدمة للدولة أو بعثة أو أجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

9- الحصول على موافقة السلطة المُختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

10-أن يكون قد أنهی مدة الإلتزام المنصوص عليها بقانون البعثات، إذا كان قد سبُق له الإيفاد في بعثة أو مهمة علمية من خلال الإدارة المركزية للبعثات.

11 - يتم ترك شرط اللغة لما تُقرره الجهة التي سيتدرب بها المتقدم وحسب دولة الإيفاد.

12- يُمكن التقدم لأي فئة عمرية لهذا البرنامج التدریبي.