شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس بكافة المحافظات أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس يوم الثلاثاء المقبل، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الثلاثاء المقبل يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك: القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 25، والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 23، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 24، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 28، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27.