شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"البيطريين": قانون منع تداول الطيور الحية يدعم التخلص الآمن من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عفيفي سيف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن هناك نقص شديد فى أعداد الأطباء البيطريين فى كافة التخصصات وخاصة: مجالات التفتيش على اللحوم والمجازر، مشيرا إلى أن تعويض هذا العجز بالإعلان عن تعيينات جديدة للأطباء البيطريين يساهم رعاية الثروة الحيوانية والداجنة، ومن ثم زيادتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتعويض الفجوة الغذائية خاصة فى ظل زيادة معدلات النمو السكانى، وما يتطلبه من امتدادا للرقابة البيطرية جغرافيا بالتزامن مع مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى بما تضمنه من تطوير للوحدات البيطرية.

وأكد سيف، لـ"الخليج 365"، أن تطوير المجازر الآلية يساهم في تحسين البيئة والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، حيث يتم استغلال تلك المخلفات اقتصاديا فضلا عن التوسع فى مجازر الدواجن الآلية وتطبيق قانون منع تداول الطيور الحية، قانون رقم 70 لسنة 2009، مشيرا إلى أنه مع تطوير المجازر سيقتصر دور الجزارين على تسليم الحيوان برقم كودى ولن يُسمح لهم بالتواجد خلال عمليات الذبح، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى وقف حالات الاعتداءات المتكررة على الأطباء البيطريين.