اليوم.. محاكمة مجدي راسخ وآخرين بتهمة الامتناع عن توريد أموال مستهلكي الغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة محمد مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق - صهر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك - ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، وحسام رضا جنينه، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وأحالت نيابة الأموال العامة، في وقت سابق المتهمين - هاربين - للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، وامتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمةالمبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

وأوضح تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم و امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969,669,636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64مليون دولار خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠١٠ حتى ٢٩ يناير ٢٠١٩.