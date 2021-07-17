شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

القوى العاملة:إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميس بأجر كامل

الصحة: الوقفة وأول أيام عيد الأضحى إجازة بمراكز تطعيمات لقاح كورونا

وزير الرى يستعرض موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى مع رئيس الكونغو

التنمية المحلية: تشغيل 11 منفذا لبيع اللحوم السودانية بـ70 جنيها فى 4 محافظات

السكة الحديد: 24 قطارا إضافيا مستمرة فى القيام برحلات طوال العيد

التعليم العالى تعلن بدء الهيئة القومية للاستشعار من البعد تدريب 1500 طالب

قطاع المعاهد الأزهرية يؤكد انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية غدا السبت

وزير الأوقاف: "حياة كريمة" واحدة من أهم مبادرات "الجمهورية الجديدة"

محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى

التضامن: استمرار صرف معاشات شهر يوليو من ماكينات الصرف الآلى

وزير الزراعة يبحث مع سفير اسبانيا التعاون فى مجال الاستزراع السمكى

التعليم العالى: 140 منحة دراسية ضمن برنامج منح الوكالة الأمريكية