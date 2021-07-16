شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصميمات ديكور حفل "حياة كريمة" بلمسة المهندس فوزى العوامرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادة الأيادى المصرية المميزة التى تظهر فى اللمسات الرائعة بالتنظيمات الضخمة، كان المهندس فوزى العوامرى، حاضراً بفنه ولمسته المبدعة فى تصميمات الديكور الخاصة بحفل إطلاق مشروع "حياة كريمة"، أمس داخل استاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونجح العوامرى فى إحضار الريف المصرى بكامل تفاصيله على أرضية استاد القاهرة، ووسط الحاضرين، وإيصال رسالته بكل وضوح وبشكل إبداعى، وبرزت اللمسات المبدعة لمهندس الديكور، فيما شاهده الملايين على الشاشات من تنظيم مشرف ظهر فى الحفل الضخم.



لمسات المهندس فوزى العوامرى فى تصميمات الديكور لحفل حياة كريمة



المهندس فوزى العوامرى أثناء تصميمات الديكور

ويبدو أن العوامرى عكف لساعات طويلة فى تصميم المشاهد الريفية التى شاهدناها أمس في الحفل المشرف، حيث نجح فى تصميم الرسومات التي ظهرت أمس بعدد كبير من التفاصيل التى يتميز بها الريف المصرى من بساطة وجمال، حيث تداول أحد أصدقائه عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، بعض الصور له أثناء اعتكافه على التصميمات التي خطفت الأنظار بشكل كبير.

وسرعان ما تداولت الصور بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، لتوجيه الثناء للمهندس فوزي العوامري، الذي صمم رسومات نجحت فى إحضار الريف المصري وسط الحفل المخصص لتطوير قري ونجوع الريف المصرى خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



تصميمات حفل حياة كريمة بلمسة المهندس فوزى العوامرى



جانب من تصميمات حفل حياة كريمة

وحصد العوامرى عدد كبير من رسائل الثناء على الصور التى ظهر فيها وهو يصمم الرسومات الخاصة بالحفل، وكتب أحدهم: "فوزى ما بيهرجش، والله شميت ريحة طين و زرع بلدنا"، وأضاف آخر: "الفنان البرنس اللى مشرفنا دايما بشغله والله"، فيما جاءت إحدى التعليقات كالآتى: "حبيبى يا مبدع يا صديقى يا إنسان متميز، كان شىء رائع، وجميل جدا، لا يختلف عن كل أعمالك المتميزة".