شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطالب المسافرين بالحضور مبكراً قبل الرحلات للحد من التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران في بيان لها، انه في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المُطبقة حول العالم وبمطارات جمهورية مصر العربية للحد من التكدس بالمطارات وبالتالي تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، تُهيب الشركة بعملائها ضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف (4:30) بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف (2:30) قبل المغادرة للرحلات الداخلية (في المطارات المصرية).

كما طالبت مصر للطيران من عملائها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني، أو تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران والتي تتيح للعملاء اختيار المقعد الذي يرغبون في السفر عليه توفيرًا لوقتهم قبل السفر.