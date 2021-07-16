ضبط 22 طن من الدواجن منتهية الصلاحية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط كمية من الدواجن منتهية الصلاحية وزنت 22 طن تقريباً بحوزة صاحب مجزر دواجن بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية تنبعث منها روائح كريهة.

وتبين أن المتهم يقوم بإعادة تدويرها بالفرم واستخدامها كمنتج مثل "البرجر- اللانشون" والتى تضر بالصحة العامة للمواطنين.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع والمنتجات الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة السلع الغذائية والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.