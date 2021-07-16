ضبط 13 ألف عبوة أدوية مهربة جمركيا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط 13 ألف عبوة أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مهربة جمركياً وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية، وتشكل خطراً على الصحة العامة) بحوزة مالك صيدلية بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.