عباس شومان يكذّب إمام مسجد السيدة زينب: ما ذكره عن عدم رؤية الصحابة للنبي ﷺ لا أصل له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان المشرف العام على الفتوى بالأزهر الشريف، إن ما يحدث من بعض المنتسبين إلى الدعاة زورا لا يصدقه عقل، واصفا البعض منهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم.

وقال شومان في تصريحات له: "من ذلك ما ردده أحدهم في حوار تليفزيوني، بأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروه على هيئته، ليس هذا وفقط بل اخترع حديثًا لا أصل له، استدل به على تخريفه، ثم عاد وكأنه يعتذر فزاد الطين بلة، حيث قال: إنه كان يقصد رؤيتهم له بقلوبهم وليس بأبصارهم".

وتابع المشرف العام على الفتوى موجهًا حديثه لمن وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم: "ارحموا أنفسكم ومن تضللونهم بجهلكم أو كذبكم المتعمد من جهنم، ويمكنكم التكسب في ميدان آخر".

كان الشيخ محمد أبوبكر إمام مسجد السيدة زينب، قال خلال لقائه مع الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد على قناة النهار، إن الصحابة لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته إلا ابنته فاطمة وصاحبه أبا بكر الصديق، واستشهد بحديث ضعيف كما ذكر المشرف العام على الفتوى بالأزهر، وهو "ما رآني أحد منكم على هيئتي إلا فاطمة ابنتي وأبوبكر".​