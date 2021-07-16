شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات التحويل من مدرسة لأخرى بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يتم التحويل للطلاب بمدارس الجيزة، من خلال الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر اللينك التالى : https://www.giza-edu.com/Tran.html



وأكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه لابد أن يتبع ولى الأمر الإجراءات التالية، عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أثناء تقديم طلب للتحويل.

• يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول أكتوبر 2021 إلكترونيا.

• سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 1/9/2021 .

• اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

• في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

• التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

• المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانية رياض الاطفال و مرحلة التعليم الاساسى (الابتدائى) و المرحلة الاعدادية و الثانوية.

• استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.