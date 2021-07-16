شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء فى بعض الاختصاصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري - الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم - على أن يستبدل بنص البند (سابعا) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 النص التالى: سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة: الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازن بعض الجهات".