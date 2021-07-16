ضبط 34 طن لحوم مستوردة بحوزة مسئولين عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط 34,3 طن لحوم مستوردة بحوزة مسئولين عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وتبين أن اللحوم كانت مخصصة لصالح إحدى الجمعيات غير مخصصة للبيع، كان المتهمون بصدد بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار والإعفاء الممنوح للجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية والضرائب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.